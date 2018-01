Jean-Pierre Nyns (sp.a) wil burger-beweging opstarten 31 januari 2018

02u31 0 Geetbets Nationaal voorman van ACOD-Post en sp.a gemeenteraadsvoorzitter Jean-Pierre Nyns overweegt om met een eigen burgerbeweging naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober gaan.

"Burgers, Sociaal en Progressief. Een boodschap voor de inwoners van Grazen, Rummen en Geetbets", zo klinkt het in een pamflet. "Sinds ik mij in 1994 voor het eerst kandidaat stelde, hoor ik steeds dat mensen zich de vraag stellen wat 'socialist', 'liberaal' of 'katholiek' eigenlijk betekent in een klein dorp met nauwelijks 6.000 inwoners? Uiteindelijk is het de persoon die het verschil maakt. Toen ons dorp nog kleiner was, kende 'iedereen iedereen'. Ondertussen is dat niet meer het geval. Burgers samenbrengen en met elkaar laten praten, is het cement van ons dorp. Daarom stel ik voor om over alle partijgrenzen heen een burgerbeweging op te starten van Grazenaren, Rummenaren en Betsenaren die onze gemeente een warm hart toedragen", aldus Nyns. (VDT)