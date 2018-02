Infoavond Collector Oude Spoorweg 06 februari 2018

02u51 0 Geetbets Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project 'Collector Oude Spoorweg' in Geetbets en Zoutleeuw. Daarmee wil de watermaatschappij het afvalwater van 1.200 inwoners uit Zoutleeuw en Geetbets dat nu nog rechtstreeks in de Roelbeek en de plaatselijke waterlopen belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, legt Aquafin vanaf het kruispunt Glabbeekstraat-Boomgaardstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan richting Spoorwegstraat. Dat betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opvangen. Het afvalwater komt uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets, het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de provincie worden aangepast als buffergrachten. Ook het afvalwater van de Boomgaardstraat en de Terweidenstraat wordt opgevangen en aangesloten op de collector. De Glabbeekstraat krijgt daardoor een nieuw wegdek en ook aan beide zijden een nieuw fietspad.





Vandaag kom je alles te weten over de werken tijdens een infoavond om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De projectverantwoordelijke van Aquafin en de vertegenwoordigers van de gemeente Geetbets en Zoutleeuw lichten er de werken toe en beantwoorden aansluitend alle vragen. (VDT)