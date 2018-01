Historische hoeves in kaart gebracht GEMEENTEBESTUUR VRAAGT EIGENAARS MEE TE WERKEN MET ONDERZOEK VANESSA DEKEYZER

27 januari 2018

03u08 0 Geetbets De gemeente Geetbets gaat samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH), de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) en het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) onderzoek doen naar de historische hoeves in Kortenaken, Zoutleeuw, Landen en Geetbets. Hiervoor doet het bestuur een warme oproep naar de eigenaars van dergelijke hoeves om hieraan mee te werken.

Tot nu toe is er weinig historisch onderzoek verricht naar de geschiedenis van boerderijen in Vlaanderen. Met het project 'Fier op de hoeve van hier' wil het RLZH hierin verandering brengen. "We willen de historische hoeve in het licht zetten omdat dit bouwkundig erfgoed typisch is voor de identiteit en het uitzicht van onze streek", klinkt het bij het RLZH. "De hoeve is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van iedere gemeente, maar wordt daarentegen te vaak over het hoofd gezien bij zowel wetenschappelijk werk als publieksactiviteiten. Daarbij neemt het aantal landbouwers jaarlijks af waardoor het behouden van de grote hoevegebouwen niet evident is en ze dreigen verloren te gaan als erfgoed."





Minder bekend

In Geetbets zijn ze alvast enthousiast over het onderzoek, want er bevinden zich tientallen oude boerderijen en vierkantshoeves op haar grondgebied. "De bekendste hoeves zijn de Kasteelhoeve van Hoen in Rummen, wat meteen de grootste is, het Monikkenhof in Geetbets op de plaats van de vroegere cijnshoeve van de Abdij van Vlierbeek en de Stassartwinning, nu beter bekend als Feestzaal De Waterhoek", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Deze zijn al gerenoveerd en toegankelijk. Maar daarbuiten zijn er nog vele anderen die minder bekend zijn, maar een even rijke geschiedenis hebben. Die willen we zeker ook in kaart brengen. Ik denk dan aan Ter Borg en Kleine Bergen, hoeve Schreurs in Rummen en Vinckenbosch in Grazen."





Het onderzoek gebeurt enerzijds op basis van bronnenonderzoek en secundaire literatuur en anderzijds ter plaatse via de medewerking van eigenaars van hoeves. Luc Paulus, die zopas de hoeve in de Lutsestraat in Geetbets renoveerde, wil alvast meewerken. "Ik vind dit project een goed initiatief", zegt hij. "Zo zit ikzelf ook nog met heel wat vragen. Wanneer werd de hoeve precies gebouwd, wie was de opdrachtgever en wie waren de vorige eigenaars? Ik hoop met dit onderzoek wat antwoorden te krijgen."





De gemeente Geetbets ziet meteen ook de mogelijkheden op toeristisch en cultureel gebied. "Zo wordt er gedacht aan een toeristische fietsroute langs de hoeves, waarbij de uitleg van elke hoeve op een klein bord ter plaatse wordt getoond. Maar die zal pas in een latere fase gerealiseerd kunnen worden", aldus burgemeester Roggen.





Wie kan bijdragen in dit onderzoek, neemt gerust contact op met Claudia Houben op het nummer 0468/42.95.59 of via mail naar claudia.houben@cagnet.be of naar info@rlzh.be.