Helm uit Tweede Wereldoorlog opgegraven tijdens werken 28 maart 2018

02u40 0

Tijdens de werken in de Nieuwdorpstraat werd een bijzonder ontdekking gedaan. Schepen Elke Allard (sp.a) bracht een duidelijk oude helm naar Guy Leus van de Geschiedkundige Kring voor verder onderzoek. "Dat heeft uitgewezen dat het een Belgische helm is, het type Adrian model M26 of M31", zegt schepen Allard. "Het is een Belgische variant van een Frans model M26 (1926) dat in België in 1931 (vandaar M31) in gebruik werd genomen. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Belgische soldaten dit type helm nog en vermits de Belgische weerstand slechts 18 dagen duurde, tot aan de Belgische capitulatie." (VDT)