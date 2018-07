Hart#Dorp trekt in oktober naar de kiezer 23 juli 2018

02u31 0 Geetbets In Geetbets werd de burgerbeweging Hart#Dorp en haar kandidaten voorgesteld, de nieuwe burgerbeweging die door sp.a-gemeenteraadsvoorzitter Jean-Pierre Nyns op gang werd getrokken.

De hele socialistische achterban volgde in dit initiatief, wat vandaag resulteert in Hart#Dorp. "We kiezen hier voor een onorthodoxe naam voor een partij, maar we willen dan ook geen gewone politieke partij zijn. Wel een burgerbeweging die goed luistert naar haar dorpsgenoten en die niet zegt wat ze allemaal al gedaan heeft, maar wel wat ze allemaal zou willen doen voor haar inwoners", aldus Jean-Pierre. De lijst wordt getrokken door huidig schepen Elke Allard, gevolgd door Bart Hendrickx, lid van de sportraad Geetbets, en gemeenteraadslid Bart Vlayen. Duwer is Jean-Pierre Nijns. Andere kandidaten zijn voorlopig: Naomi Vangeel, Danny Ruysen, Kevin Forier, Rebecca Andries-Vertenten, Dimitri Struys, Sylvie Vandevoort-Zurinckx, Brigitte Vanderhoeft, Geert David, Cathy Mertens-Cabergs, Willy Vandijck, Nicole Huybrechts-Bessemans, Chris Reniers en Ria Schepmans. (VDT)