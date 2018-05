Handelaars lanceren Bets-box 16 mei 2018

02u30 0

Iris en Serge, zaakvoerders van Dolce Vita in Geetbets, hebben samen met andere lokale handelaars een Bets Box uitgebracht. Dat is een geschenkenbox met producten en diensten uit Geetbets, zoals streekwijn, -bier en een heerlijk ontbijt. Je kan de box ook verder aanvullen met bijvoorbeeld een verzorgingsbeurt in een schoonheidssalon of een overnachting in een B&B. De box is te bestellen bij Dolce Vita, Dorpsstraat 14, of via mail naar sergepeeters1@gmail.com. (VDT)