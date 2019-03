Handelaars in Zoutleeuw, Landen, Linter en Geetbets leveren boodschappen nu gratis aan huis vdt

27 maart 2019

18u53 14 Geetbets Beedrop.be blijft verder uitbreiden in het Hageland. Lokale handelaars van Zoutleeuw, Landen, Linter en Geetbets bieden vanaf nu dankzij de samenwerking met Beedrop.be online hun producten aan en bovendien wordt de bestelling elke vrijdag nog eens gratis aan huis geleverd.

Vanaf vandaag kunnen klanten voor thuislevering ook terecht bij Bakkerij De Linde, Dranken De Bron, speculaasbakkerij Vanvuchelen, Keurslager Verbiest & Co, Dragon Roast koffie, Het Prokeshof, Bakkerij Liegeois-Steurs, Veggies, Hoevewinkel Blocquiaux, Groenten & Fruit Simonet, Pralibel, Aardappelen Vanhoebrocck, Wijndomein Hagegoud, De Kookpot, Scholierenhoeve, An & Maarten kip aan’t spit en vers gevogelte.

De klant bestelt 24 op 7 via de pc, tablet of smartphone zijn boodschappen online bestellen. Voor de inwoners betekent dit dus het einde van uren boodschappen doen, verkeersdruktes trotseren in het centrum en wachtrijen aan de kassa. “We zien dat Beedrop het al heel goed doet in deze streek. Onze beste regio’s voorlopig zijn Tienen-Hoegaarden met al twee leverdagen en de regio Tielt-Winge-Bekkevoort-Kortenaken-Glabbeek, die er ook net pas een tweede leverdag bij kreeg”, zegt Koen Vlayen van Beedrop. “Hierna is de regio Diest-Scherpenheuvel aan de beurt, waarmee het volledige Hageland door Beedrop gedekt is”, zegt een trotse Koen Vlayen. “We zullen ook uitkijken naar de verdere uitbreiding van het aanbod op vraag van de gebruikers-consumenten. Zo is er zeker nog plaats voor een vishandelaar.” Meer info vind je op www.beedrop.be.