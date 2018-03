GVP niet naar de verkiezingen 15 maart 2018

02u26 0

De GVP, de Gemeentelijke Volkspartij Geetbets, neemt niet deel aan de verkiezingen in 2018. Dat maken raadsleden Eva Prouvé en Benny Munten, bekend. "De beslissing gebeurde in vriendschappelijk overleg met alle betrokkenen", klinkt het. "GVP wil graag nog van harte zijn kiezers, sympathisanten en collega-bestuurders bedanken voor het vertrouwen tijdens de huidige legislatuur."





Het kartel van De Nieuwe Aanpak (DNA) en de Gemeentelijke Volkspartij (GVP) werd in de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gevormd na een breuk binnen CD&V en vormde uiteindelijk een coalitie met Open Vld en sp.a, met de liberale Jo Roggen als burgemeester. Eva laat op haar Facebookpagina ook weten dat ze niet langer een politieke toekomst voor ogen heeft. "Het is een positieve keuze voor mijn gezin, familie, vrienden, job en gezondheid." Of Benny Munten nog politieke ambities heeft, is niet duidelijk. (VDT)