Grazense speculaas voor Senegalese kindjes Vriendinnen verkopen streekproduct om geld in te zamelen voor goede doel vanessa dekeyzer

01 december 2018

16u17 0 Geetbets “Voor 0,22 euro per dag kan je een wereld van verschil maken, en misschien zelfs een leven redden.” En dus besloten Elke, Anja en Kelly uit Geetbets om pakjes Grazense speculaas te verkopen in het kader van De Warmste Week, ten voordele van de vzw Een Hart voor Senegal. Zelf hebben ze elk ook een kindje geadopteerd via dat goede doel.

Vzw Een Hart voor Senegal, met maatschappelijke zetel in Sint-Truiden, wordt gedragen door een groep vrijwilligers die zich inzetten voor de bevolking van Bay Dëkk, en dan vooral de kinderen. Bay Dëkk is een achterbuurt van Mbour, op twee uur rijden van de Senegalese hoofdstad Dakar. “We zijn daar in 2006 begonnen met de bouw van een school”, zegt voorzitter René Henderix. “Het project is nog volop in beweging, maar we kunnen vandaag toch al 654 kinderen naar school laten gaan.”

Voor die 654 kinderen zoekt de vzw ook een peter of meter. Die vonden ze al in Elke Borremans, Anja Stassaert en Kelly Vanbrabant. Zij betalen jaarlijks 80 euro voor ‘hun’ kindjes. Met dat geld krijgen zij drie warme maaltijden per week op school, een schoolschort en medische bijstand. “En ik heb onlangs ook een brief en twee leuke T-shirts kunnen meegeven voor Vieux (4) aan een groep van de vzw die ter plaatse ging”, vertelt Elke. “Samen met Anja en Kelly hoop ik eind volgend jaar zelf eens een bezoek te brengen aan onze metekindjes.”

Tandhygiëne

Anja begon twee jaar geleden al met de adoptie van Maguëlle Wade (6). “Je weet dat dit geld nuttig besteed wordt, en dan is 80 euro toch een peulschil om het leven van een kind beter te maken”, zegt ze. “Ik werk zelf bij een tandarts en vaak kan ik wegwerptandenborstels en tandpasta meegeven naar Senegal. Ze kenden dat daar niet. Maar als ik dan — zoals onlangs — zie dat er nu op school lessen tandhygiëne gegeven worden, dan doet me dat veel plezier!”

Verpleegkundige Kelly adopteerde onlangs de 5-jarige Fatou. “Ik ben zo blij dat ik ergens toch iets kan betekenen voor die kinderen daar. We geven soms zoveel geld uit aan nutteloze dingen, terwijl je met dit kleine bedrag een enorm verschil kan maken. Voor ons is Fatou een deel van het gezin. Haar foto hangt bij ons in de woonkamer.”

Tot dusver verkochten de drie dames al 361 pakjes Grazense speculaas voor 5 euro per stuk. De actie loopt nog tot 22 december. Wie een pakje wil kopen, kan dat bij de dames zelf doen, of in frituur ’t Ketelke in Rummen. Meer info over vzw Een Hart voor Senegal vind je op www.eenhartvoorsenegal.be, of via rene.henderix@hotmail.com.