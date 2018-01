Gratis Beleefpas voor kinderen en jongeren 02u28 0

Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw lanceren op 13 januari de Beleefpas. Hiermee willen ze meer kinderen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het startmoment vindt plaats om 14 uur in het Monikkenhof in Geetbets. "Iedereen onder de 18 jaar krijgt een gratis Beleefpas", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en Europa. "Met deze Beleefpas kunnen ze punten sparen telkens ze deelnemen aan theatervoorstellingen, sportactiviteiten, buitenspeeldagen of speelpleinen. Een volle kaart kan omgeruild worden voor een leuke prijs." Op 13 januari wordt de Beleefpas gelanceerd door gedeputeerde Monique Swinnen, Nans Luyten van de cultuurdienst van Linter en Irina Van Goethem van de dienst vrije tijd van Geetbets. Daarna is er de prijsuitreiking van de ontwerpwedstrijd voor kinderen van de mascotte, de Beleefvlinder. De lancering wordt afgerond met een drink. (VDT)