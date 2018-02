Gezinsbond organiseert vijfde tweedehandsbeurs 02 februari 2018

Gezinsbond Geetbets organiseert op zondag 11 februari zijn vijfde tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding, speelgoed, babyspullen, strips en boeken voor kinderen tot 12 jaar.





Iedereen is welkom van 13.30 tot 16.30 uur in de parochiezaal van Hogen. Inkom is gratis.





Standhouders kunnen zich inschrijven via mail naar info.gezinsbondgeetbets@gmail.com. Per tafel betalen leden 6 euro, niet-leden 9 euro.