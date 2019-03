Gemeenteraadsleden draaien mee met de zorgverleners op hun grondgebied vdt

01 maart 2019

In het kader van de week ‘expeditie zorg’ besloot het gemeentebestuur de zorginstanties in eigen gemeente wat beter te leren kennen door de handen uit de mouwen te steken en eens enkele uren mee te draaien. Burgemeester Jo Roggen (Open Vld) draaide de afgelopen week al mee in de buitenschoolse kinderopvang in Rummen en ging vandaag samen met de leden van het schepencollege aan de slag in het woonzorgcentrum Betze Rust. Het personeel en de bewoners waren alvast enthousiast over de inzet. “Het is eigenlijk het ideale begin om dichter bij onze eigen diensten te staan en zo beter samen het lokale zorgverhaal verder te schrijven op ons grondgebied”, besluit burgemeester Roggen.