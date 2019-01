Gemeenteraad Geetbets werd succesvol geïnstalleerd Vanessa Dekeyzer

22 januari 2019

22u22 3 Geetbets De gemeenteraad van Geetbets werd zopas onder grote belangstelling van het talrijke opgekomen publiek geïnstalleerd. Die installtie gebeurde wat later dan voorzien, maar eerst moest de klacht van Pierre Lassaut (DNA) bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandeld worden.

Nadat deze ongegrond werd verklaard, mocht burgemeester Jo Roggen (Open Vld) afgelopen vrijdag de eed bij de gouverneur van Vlaams-Brabant gaan afleggen. En nu konden de overige raadsleden eveneens de eed afleggen. Enkel Kevin Huybrechts van N-VA zal dat pas volgende maand doen. Hij was met vakantie. “Ik ben blij dat we eindelijk van start kunnen gaan”, aldus Jo Roggen. “De gemeenteraad bestaat uit zes nieuwelingen. De gemiddelde leeftijd van de zeventien leden van de nieuwe gemeenteraad is 45 jaar. Dat betekent een licht verjonging in vergelijking met de vorige legislatuur. Toen was de gemiddelde leeftijd 48 jaar. Het jongste raadslid is Birthe (21) en het oudste Germain (74).” Ook het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst werd op de gemeenteraad geïnstalleerd. Lieke Roosbeek kon wegens examens nog geen eed afleggen en zal dat volgende maand doen. Het Comité zal geleid worden door Elke Allard (sp.a) en telt vijf van de zes nieuwe leden. Enkel Evelyn Fontaine is als 27-jarige de enige ‘ancien’ met ervaring in de OCMW-raad.

“Wanneer we kijken naar de grote wegenisprojecten die algepland zijn, de lokale ruimtetrajecten die nu uitgewerkt en voorbereid worden, de dorpskernvernieuwing die nodig is, onze dienstverlening als gemeente en OCMW waar heel wat van verwacht wordt, dan weten we dat de weg die we moeten bewandelen niet altijd vlak of even berijdbaar zal zijn. Maar het resultaat moet wel goed zijn”, aldus burgemeester Roggen. “Gisteren tijdens de startdag van VVSG in Antwerpen benadrukte men nogmaals de nieuwe manier van werken waarbij politici, personeel, experten en inwoners samen projecten moeten uittekenen en uitvoeren, een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij wij als politiekers wel een trekkersrol hebben. Ik zou zeggen handen uit de mouwen en voeten op de grond. Laat ons er in vliegen.”

Meer over Jo Roggen

politiek