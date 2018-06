Gemeente- en OCMW-personeel geniet van teambuilding 23 juni 2018

Het personeel van gemeente en van het OCMW Geetbets hield vrijdag haar jaarlijkse teambuildingsdag. Na een personeelsvergadering in de voormiddag, trok men in de namiddag op avontuur. Het personeel had de keuze uit een wandeltocht of een rafting op de Gete.





De 7 kilometer lange boottocht van Budingen naar de Kasteellaan in Geetbets leverde naast de intensieve fysieke inspanning ook heel wat mooie beelden op van de prachtige natuur in en rond de Gete. "De Gete is rijk aan vis, amfibieën, reigers en verschillende ganzen- en eendensoorten. Blijkbaar is er zelfs ook een bever gehuisvest", aldus burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Spijtig genoeg troept er in de bochten ook heel wat plasticafval samen van burgers die het niet zo nauw nemen met hun restafval." (VDT)





