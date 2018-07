Geetbets werkt voortaan ook op afspraak 11 juli 2018

Om de dienstverlening te optimaliseren, investeerde de gemeente Geebets in een nieuw onthaal dat tegelijk dienst doet als snelloket. Bij eenvoudige vragen, kan er meteen antwoord verschaft worden en hoeven de diensten niet gestoord worden. Wanneer dat niet mogelijk is, worden de mensen doorgestuurd naar de bevoegde dienst.





"Sinds 1 juli wordt er ook op afspraak gewerkt naast de vrije inloopmomenten", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Met deze combinatie streven we naar een grotere klantentevredenheid en een interne efficiëntere organisatie." Nog een nieuwigheid is het klantgeleidingssysteem, dat het traject van de burger, van zodra hij zich aanmeldt aan het onthaal tot dat hij de back-office dienst heeft verlaten, volgt. "Dus burgers melden zich voortaan aan bij het onthaal waar hun aanwezigheid wordt geregistreerd en aangemeld", legt Jo uit. "Zij ontvangen een ticket waarmee je kan plaatsnemen in de centrale wachtruimte tot je wordt opgeroepen door de medewerker. Het oproepen gaat gepaard met een belgeluid. Op het tv-scherm zie je vervolgens jouw ticketnummer verschijnen en het loket waarnaar je je dient te begeven." (VDT)