Geetbets pakt Galgestraat aan, als er voldoende budget gevonden wordt Vanessa Dekeyzer

27 februari 2019

09u18 0 Geetbets Opnieuw vond er een ongeval plaats op de Galgestraat in Geetbets. Dit keer was er enkel stoffelijke schade, maar op deze in de volksmond genoemde ‘dodenstraat’ kwamen in het verleden al drie mensen om het leven. De gemeente werkt daarom naarstig aan een herinrichting van de weg. Een voorontwerp is nu klaar.

De voorbije jaren werden er al verschillende maatregelen genomen om de veiligheid in de Galgestraat te verhogen. Zo werd de maximumsnelheid teruggebracht van 70 naar 50 kilometer per uur, in de bochten werden reflectoren geplaatst en in de zijberm waarschuwingsborden. Er vinden ook regelmatig snelheidscontroles plaats dankzij het eiland voor een mobiele flitscamera en er werd een inhaalverbod opgelegd. Maar de inrichting van de weg blijft voor gevaarlijke situaties zorgen.

“De problematiek van de Galgestraat is voldoende gekend. Het is een onveilige weg”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Er is geen fietspad aanwezig en de afstand tussen de waterloop en de weg is bijzonder klein, wat het onveiligheidsgevoel verhoogt en de gevolgen van ongevallen verzwaart. Het gaat hier ook om een diep ingesneden waterloop met steile taluds. Daardoor is de ecologische waarde beperkt en is er steeds noodzaak tot oeverherstel bij verzakkende taluds.”

Om de afkalving van de Melsterbeek tegen te gaan, werden er onder meer schanskorven of kokosrollen geplaatst. “Nadelen van een dergelijke oeververdediging zijn de enorme kostprijs en de belemmering van de natuurlijke ontwikkeling van de waterloop”, aldus burgemeester Roggen. “Bovendien heeft zo’n oeverversteviging steeds een beperkte levensduur. Als we de weg kunnen verleggen en een oeverzone kunnen voorzien, zal dit voordelen opleveren zowel voor de Watering als voor de gemeente. Enerzijds kan de waterkwaliteit verbeteren door verminderde instroom van nutriënten, pesticiden en sediment en ook de structuurkwaliteit blijft behouden door de vrije ontwikkeling waterloop die mogelijk is. Landschappelijk kunnen we de natuurwaarde verhogen door de inpassing van kleine landschapselementen.”

Na de heraanleg zal de weg verder van de waterloop komen wat zorgt voor een grotere buffer tussen weg en water en de mogelijkheid biedt om de weg breder en veiliger te maken met voorziening van een vrij liggend fietspad. “We hebben nu samen met de VMM en de Watering Sint-Truiden een voorontwerp klaar, maar het zal nog wel heel wat overleg en voorbereiding vragen voor we tot een effectieve uitvoering op het terrein kunnen overgaan. En nog een pijnpunt is het kostenplaatje dat schommelt tussen de 1,6 en de 2 miljoen euro”, besluit burgemeester Roggen.