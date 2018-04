Geetbets kiest resoluut voor kraantjeswater 27 april 2018

Geetbets heeft op het provinciehuis Vlaams-Brabant het DrinKraantjeswatercharter ondertekend, een initiatief van De Watergroep en de afvalintercommunales Limburg.net en IDM om iedereen aan te zetten kraantjeswater te drinken. Het gemeentebestuur kiest hiermee resoluut voor een gezond en milieuvriendelijk drankbeleid. "Al in 2008 besliste het schepencollege dat het personeel van de gemeente zou overschakelen op gekoeld kraantjeswater en koffie voor hun activiteiten, vergaderingen en dit door het gebruik van hervulbare drinkflessen en kannen. Enerzijds was het uit een milieubewuste overweging, dankzij minder pmd-afval. Anderzijds is kraantjeswater praktischer. We hebben minder zorgen voor bijbestellingen en leveringen door de brouwer. Kraantjeswater is bovendien gezond, goedkoop en lekker", aldus burgemeester Jo Roggen (Open Vld).





(VDT)