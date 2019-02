Geert en Gwendolyn lanceren morgen een eerste netwerkevent vdt

28 februari 2019

16u09 0

Morgen vindt in het Buurthuis van Grazen een eerste netwerkevent plaats onder de naam ‘#1+1=veel meer’. Het idee groeide bij speculatier Geert Coenen nadat coach Gwendolyn Knaepen op een netwerkevenement in Hasselt leerde kennen. “En dat terwijl we amper 200 meter van mekaar wonen en mekaar gewoon niet kenden”, zegt Geert.

“Wij besloten dan ook om ondernemend Geetbets met elkaar in contact te brengen en zo elkaar te versterken. Vroeg of laat hebben we elkaar allemaal wel eens nodig, professioneel of persoonlijk.”

Op het netwerkevent, dat om 20 uur van start gaat, is er ruimte om kennis te maken, elkaar te inspireren en vragen te stellen. “Er zijn veel ondernemende Geetbetsenaren”, stellen Geert en Gwendolyn vast. “In veel voortuintjes staat wel een plakkaat of een banner. Maar wie zijn ze, wat doen ze precies en wat drijft hen? Het zijn clichévragen zou je kunnen zeggen, maar wel ‘to the point’. Met dit netwerk willen we van Geetbets een sterk merk maken op ondernemend vlak, een gemeente waar mensen naartoe komen als ze iets specifieks zoeken. In een volgende fase gaan we zeker ook over de gemeentegrenzen kijken en ons netwerk uitbreiden want ondernemen doe je vaak alleen.”