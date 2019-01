Geen hertelling van stemmen in Geetbets vdt

03 januari 2019

In Geetbets heeft burgemeester Jo Roggen (Open Vld) vernomen dat de klacht van Pierre Lassaut (DNA) ontvankelijk maar ongegrond werd verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “Nu nog de beroepstermijnen afwachten en dan kunnen we overgaan tot de installatie van de nieuwe gemeenteraad.”

Pierre Lassaut, die zich op 14 oktober voor de lijst DNA kandidaat had gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen, legde klacht neer bij de Raad voor Verkiezingsbewistingen omdat hij het ‘verdacht’ vond dat de Open Vld van burgemeester Jo Roggen op 14 oktober haar zetelaantal verdubbelde van vijf naar tien, terwijl coalitiepartner DNA al haar drie zetels verloor. DNA-er Rik Lassaut, de broer van Pierre Lassaut, verloor hierdoor zijn schepenzetel.

De verkiezingsuitslag leverde Open Vld een volstrekte meerderheid op van 10 op 17 zetels. “Naar aanleiding van deze verrassende uitslag kwam tijdens de gesprekken in de dag en weken na de verkiezingen steeds de vraag terug of een digitale stembusgang wel echt te vertrouwen is. Met deze klacht wilde ik hierover een oordeel van de raad zodat de gemoedsrust bij de bevolking kan terugkeren”, wist Pierre Lassaut te vertellen.

“Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met de griffie van de Raad van Verkiezingsbetwistingen in Brussel. De uitspraak wordt morgen of maandag officieel betekend aan de verschillende partijen, maar men kon me nu al zeggen dat de klacht ontvankelijk maar ongegrond werd beoordeeld”, aldus burgemeester Jo Roggen. “Nu nog de beroepstermijnen afwachten en dan kunnen we overgaan tot de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Vermoedelijk zal de installatie doorgaan op woensdag 23 januari om 20 uur.”