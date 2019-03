Gauwdief gaat aan de haal met portefeuille Kristien Bollen

21 maart 2019

Een 67-jarige dame uit Geetbets werd gisterennamiddag rond 13.10 uur het slachtoffer van een gauwdiefstal. De vrouw, R.V., was aan het winkelen in het Kruidvat in de Hasseltsestraat in Diest toen ze vaststelde dat plots haar portefeuille met inhoud gestolen was uit haar handtas. De dief ging aan de haal met ongeveer 100 euro cash, bank- en kredietkaarten en de persoonlijke documenten.