G-museum vanonder stof gehaald GESCHIEDKUNDIGE KRING LIMES GATIA VINDT ONDERKOMEN IN GEMEENTEHUIS VANESSA DEKEYZER

26 juni 2018

02u28 0 Geetbets Het G-museum opende zopas de deuren van haar nieuwe locatie in AC Den Molencouter. Na ruim een jaar onder het stof te hebben gezeten in de kelder van het rusthuis, is de bijzondere collectie van de geschiedkundige kring Limes Gatia weer permanent gratis te bezichtigen na afspraak.

Als gevolg van de integratie van OCMW-en gemeentediensten en de daarmee gepaard gaande verbouwingen van het gemeentehuis moest de geschiedkundige kring plots verhuizen uit het lokaal op de bovenverdieping.





"Omdat we niet meteen een alternatief onderkomen hadden, moesten we de geschiedkundige objecten, toch wel 50 gevulde dozen, ergens tijdelijk onderbrengen. We danken het rusthuis Betse Rust dat we hun kelder hiervoor mochten gebruiken", zeggen Guy Leus, conservator en secretaris van de kring en voorzitter Guido Vangansewinkel.





De activiteiten van de kring kwamen stil te vallen, maar bij de verbouwingen van het gemeentehuis bleek plots dat er naast de uitbreiding van de bib nog een ruimte op het gelijkvloers, waar voordien in beslag genomen goederen werd opgeslagen, leeg kwam te staan. De kring en de werkmannen van de gemeente zorgden intussen voor de inrichting en het lokaal werd feestelijk geopend. "We zitten hier nu ruimer dan op onze vorige locatie en bovendien is het lokaal ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk", zegt Guy. "De vitrinekasten komen nog op wieltjes te staan, zodat deze verschoven kunnen worden en er ruimte vrijkomt om lezingen te laten plaatsvinden."





Kanonbal

Het museum is geen heemkundig museum in die zin dat er enkel historische objecten te vinden zijn, die verwijzen naar de geschiedenis van Geetbets. "We hebben nu enkele nieuwigheden in ons bezit gekregen", klinkt het trots. "Zo is er een kanonbal die afgeschoten werd in 1365 tijdens de verwoesting van de burcht van Arnold van Rummen en verschillende voorwerpen uit WO I en WO II."





Bij de heropening van het museum kwamen ook twee archeologen, Ward Decramer en Stephanie Cousin van Studiebureau Archeologie uit Tienen, langs om aangebrachte voorwerpen naar waarde te schatten.





En dat leverde toch enkele verrassingen op. Zo bleek een bewerkte scherf uit silexsteen gevonden in het gehucht Hulsbeek en het oudste bewijs van menselijke aanwezigheid in Geetbets niet uit 15.000 voor Christus, maar wel uit 35.000 tot 40.000 jaar voor Christus te zijn.





"We zijn heel blij dat deze waardevolle overblijfselen van Geetbets een nieuwe thuis hebben", reageren burgemeester Jo Roggen (Open Vld) en bevoegd schepen Roland Strouven (Open Vld). "Het museum heeft niet enkel een historische, maar ook een educatieve waarde. Hopelijk vinden veel scholieren de weg naar hier."