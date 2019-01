G’bets2.0. Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit? vdt

16 januari 2019

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets lanceren op 23 januari de inspraakcampagne voor het ‘Lokaal Ruimte Traject Geetbets’. De bedoeling van het project is de versterking van de dorpskernen van de gemeente en de verbetering van de verbinding tussen hen.

“Met het Lokaal Ruimte Traject Geetbets gaan we intens samenwerken aan de versterking en verbinding van de dorpskernen in Geetbets”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Hiervoor leggen we ons oor te luister bij de lokale deskundigen: de bevolking van Geetbets. Via inspraakmomenten krijgen de inwoners de kans om hun wensen en noden kenbaar te maken en te reageren op onderzoeksvoorstellen.”