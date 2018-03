Felle brand herleidt loods tot as RENOVATIEBEDRIJF ZIET STOCK EN SHOWROOM IN VLAMMEN OPGAAN KRISTIEN BOLLEN

20 maart 2018

02u25 0 Geetbets Een zware brand heeft in de nacht van zondag op maandag een loods van renovatiebedrijf Dynama aan de Kasteellaan in Rummen bij Geetbets volledig in de as gelegd. Brandweerlui van verschillende zones rukten massaal uit om het vuur te bestrijden. Helaas ging een van de loodsen volledig verloren. De brandweer kon gelukkig wel voorkomen dat een aanpalende loods en woning vuur vatten. De ravage is enorm, gelukkig vielen er geen gewonden.

De hulpdiensten kregen rond 1.30 uur een oproep voor een brand. Brandweerlui van zone Oost van de posten Tienen en Diest rukten uit en werden geconfronteerd met een zware uitslaande bedrijfsbrand. Ze kregen hulp van hun collega's uit Herk-de-Stad en Hasselt. De brandweerlui moesten extra water voor de bluswerken laten aanrukken via enkele tankwagens. De zware klus van het blussen en nablussen nam enkele uren in beslag, tot in de ochtend zelfs. Door het water dat moest aangerukt worden in tankwagens en de temperaturen onder het vriespunt, dreigde ook het wegdek in de Kasteelstraat gevaarlijk glad te worden. De gemeente gaf meteen opdracht om extra zoutstrooiers laten uit te rukken om deze gevaarlijke situatie te vermijden.





Werken gaan door

Zaakvoerder Manuel Lambrechts en zijn gezin wonen vlak voor de loodsen en waren op het ogenblik van de feiten wel thuis: het was echter een buur die de vlammen opmerkte.





"Op het ogenblik dat de brand opgemerkt werd, was het al onmogelijk om zelf nog trachten te blussen", vertelt de zaakvoerder van Dymana, gespecialiseerd in badkamerrenovaties. "De loods is volledig weg."





De loods werd voornamelijk als stockruimte gebruikt, maar er bevond zich ook het kantoor met de boekhouding en de showroom. Niets blijft er nog van over, al was Manuel gisteren tussen het puin nog in de weer om enige al dan niet zwartgeblakerde en doorweekte documenten te redden. Klanten van het renovatiebedrijf hoeven echter niet te vrezen. Manuel is niet van plan op te geven en wil vechten voor de zaak die hij na jarenlang hard werken opgebouwd heeft. "Alle geplande werken bij klanten zullen doorgaan, hopelijk met niet echt veel vertraging. De artikels die verloren gegaan zijn in de brand, kan ik gelukkig nog bijbestellen, zodat klanten niet echt hoeven te wachten. We doen er alles aan om alles door te laten gaan zoals gepland."





Geiten komen om

De brandweer kon ook voorkomen dat een aanpalende loods van het bedrijf vuur vatte, die bleef door het harde werk van de spuitgasten intact. De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk, al werd kwaad opzet meteen uitgesloten. Volgens de brandweer ontstond de brand door de warmtelamp in de achterliggende en aanpalende geitenstal. Het vuur sloeg zo over op de loods. De geiten overleefden de brand niet.