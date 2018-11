Erika Vanvuchelen zet haar schouders onder ambachtenmarkt samen met streekproducenten vdt

13 november 2018

Zondag kan je tussen 13 en 18 uur terecht bij speculaasbakkerij Vanvuchelen voor de vierde editie van de ambachtenmarkt. “We proberen elk jaar iets nieuws uit onze hoed te toveren en het initiatief verder te laten groeien”, zegt Erika Vanvuchelen. “Dit jaar komt de Sint op bezoek om 15 uur, geeft zwarte piet een speculaasdemo, is er mogelijkheid tot proeven en aankopen van een groot speculaasassortiment en kan je aan een twintigtal standjes andere streekproducten ontdekken. Een bezoekje is dus zeker de moeite waard, voor jong en oud.” Ter gelegenheid van de Dag van de Ambachten zal Erika ook haar vernieuwd atelier openen en worden er enkele nieuwe producten voorgesteld. Iedereen is welkom aan de Orsmaelstraat 12B in Grazen.