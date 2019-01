Erika Vanvuchelen start koopdagen op vdt

07 januari 2019

Ambachtelijk speculaasmaakster Erika Vanvuchelen gaat vanaf zaterdag 12 januari van start met koopdagen. “We merken steeds meer en meer de vraag om in de bakkerij zelf te komen kopen. Dit gaf tot voor kort moeilijkheden omdat we geen winkel hebben en we vaak de weg op zijn voor markten of leveringen”, aldus Erika. “Vandaar dat we met het idee kwamen om koopdagen in te richten, elke tweede zaterdag van de maand.” Iedereen kan dan voor verse speculaas terecht in het atelier in de Orsmaelstraat 12B, dat omgetoverd wordt tot pop-up speculaaswinkeltje, en dat tussen 10 en 16 uur. “In november wordt de koopdag wel verplaatst naar een zondag, namelijk de 17de, omdat we dan onze vijfde Dag van de Ambachten organiseren, en in december zijn we elke zaterdag open.”