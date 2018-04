Erika strijdt mee in wedstrijd Ambacht in de Kijker 28 april 2018

02u46 0 Geetbets Erika Vanvuchelen strijdt mee voor de titel van Ambacht in de Kijker, een wedstrijd van de FOD Middenstand. De speculaasmaakster uit Grazen kreeg gisteren een jury op bezoek.

Erika hoeft zich eigenlijk niet meer te bewijzen. Twee jaar na de opening van haar bakkerij haalde ze al onder meer het Handmade in Belgium Label van Unizo, de titel van eerste Ambachtsvrouw van Vlaanderen en het Ridderschap in de orde van de Hasseltse Speculaas in huis en werd de Grazense speculaas uitgeroepen tot erkend Vlaams Streekproduct.





"Vandaag ben ik dus alweer in een nieuwe wedstrijd gerold. Het jaar 2018 is alvast top!" Erika is goed op weg om de titel Ambacht in de Kijker te veroveren, want na een selectie blijft ze als een van de tien laureaten over, als enigste in Vlaams-Brabant. "We hopen dat we overtuigend zijn overgekomen bij de jury. In elk geval gaan we ook nog een grote campagne opzetten voor de publieksprijs. Stemmen hiervoor kan tussen 13 en 23 mei." (VDT)