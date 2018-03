Ereburgemeester Julien Thijs overleden 23 maart 2018

Ere-burgemeester Julien Thijs (Open Vld) is gisteren op 91-jarige leeftijd overleden. Julien was was burgemeester van Geetbets van 1 januari 1983 tot en met 31 december 2000. Voordien was hij eerste schepen voor de gemeente onder burgemeester Jan Vanoppen. In mei 2001 werd Thijs door de gemeenteraad benoemd tot ereburgemeester van Geetbets. De afscheidsplechtigheid zal doorgaan op woensdag 28 maart in de aula van het funerarium Hansen. Dinsdagavond om 19 uur is er gelegenheid tot groeten.





(KBG)