Elke deelgemeente haar speculaas BAKKERIJ VANVUCHELEN STELT NU OOK BETSERS EN RUMMENS KOEKJE VOOR VANESSA DEKEYZER

21 maart 2018

02u26 0 Geetbets Na de Grazense speculaas pakt Erika Vanvuchelen, de eerste erkende ambachtsvrouw van Vlaanderen, binnenkort uit met een Betserse en Rummense versie. "Eentje voor elke deelgemeente, dus", klinkt het trots.

Sinds bakkerij Vanvuchelen twee jaar geleden de deuren opende, is het voor Erika nog niet bepaald rustig geweest. "Een rollercoaster", knikt ze. "Ik heb al het Handmade in Belgium-label van Unizo mogen ontvangen, de minister van Economie is hier over de vloer geweest om mij als eerste de erkenning van Vlaamse ambachtsvrouw te geven, de Grazense speculaas werd uitgeroepen tot Vlaams streekproduct, ik ben Ridder in de orde van de Hasseltse Speculaas geworden, heb een brevet van de speculaaskeuring Nieuwegein ontvangen en ik heb de koning mogen ontmoeten!"





Al die erkenning geeft Erika vleugels - en zin om nieuwe producten te ontwikkelen. "We zijn dus gestart met de Grazense speculaas", vertelt ze. "Daaruit is de appelspeculaas voortgevloeid. Het assortiment werd gaandeweg verder aangevuld met Grazense amandelspeculaas en krokante speltspeculaas, en in de Sinterklaas- en kerstperiode is er nog een bijkomend aanbod. En nu klimmen we nog een niveautje hoger met de productie van de Betserse en Rummense speculaas."





Stoer en fijn

De Rummense delicatesse verwijst naar 'De Boeren van Rummen', een oude bijnaam voor de inwoners. "Het is een stoere, no-nonsense, dikke en voedzame lekkernij", aldus Erika. "Puur volkoren, met walnoten. Dit is echt krachtvoer: ideaal om je dag mee te beginnen. De Betserse speculaas verwijst dan weer naar 'De Heren van Bets', en is een heel ander gebak. Een fijn, subliem koekje, uitgesproken van smaak. Een echt genot voor bij de koffie. Hoer hebben we ook de vorm laten meespelen in het verhaal, namelijk die van dames en heren."





De twee nieuwe versies worden vast opgenomen in het assortiment. "Het verhaal is nu compleet", zegt een trotse Erika. "We kunnen Geetbets nu buiten de regio echt gaan vertegenwoordigen als 'speculaasgemeente'. En als extraatje hebben we ook de suikervrije speculaas een upgrade gegeven op vlak van smaak. Die is voortaan ook lactosevrij. Hiermee komen we beter tegemoet aan de vraag van de klant en mikken we met één product op twee doelgroepen."