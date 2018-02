Elf procent rijdt te snel 07 februari 2018

De verkeerspolitie van de zone Hageland heeft de voorbije acht weken 660 voertuigen in de drie deelgemeenten van Geetbets gecontroleerd. Elf procent van de bestuurders reed te snel. Er was één uitschieter: een bestuurder overschreed de maximum toegelaten snelheid met maar liefst 51 kilometer per uur. Hij reed 101 kilometer per uur in de Verdaelstraat in Grazen, waar 50 kilometer per uur toegelaten is.





De resultaten van een flitscontrole in de Glabbeekstraat in Geetbets zijn echter positief. 97 voertuigen werden gecontroleerd op vrijdagochtend. Geen enkele bestuurder reed sneller dan de maximum toegelaten snelheid 70 kilometer per uur.





(KBG)