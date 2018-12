Eerste rommelmarkt in De Warande vdt

01 december 2018

15u28 0 Geetbets In sportzaal De Warande heeft de cultuurdienst zaterdag een eerste rommelmarkt georganiseerd.

Het ging om de eerste editie, maar meteen tekenden al heel wat standhouders present. De sportzaal had dan ook een gevarieerd aanbod voor de bezoekers. “Helaas hebben we niet zoveel van die bezoekers gezien”, klinkt het bij één van de standhouders. “Misschien is er niet genoeg reclame gemaakt? Maar ik vond het voorts wel een geslaagd initiatief en uiteindelijk heb ik wel goed verkocht.”

Ook zondag kon je nog leuke koopjes doen tijdens de tweejaarlijkse kunst- en hobbybeurs in De Warande. Daar tekenden meer dan vijftig standhouders present.