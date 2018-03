Eerste activiteit Landelijke Gilde Geetbets-Rummen kent groot succes 09 maart 2018

Zopas organiseerde Landelijke Gilde Geetbets-Rummen een voordracht rond weer- en weersvoorspellingen in samenwerking met de bedrijfsgilde van Geetbets. Het was de eerste activiteit als nieuwe gefusioneerde Landelijke Gilde. Vijftig geïnteresseerden kwamen luisteren naar de voordracht van Hugo Mathues. Na de verwelkoming met koffie en taart, startte Hugo zijn voordracht met een overzicht van alle metingen die hij dagelijks doet. Via www.weerstationransberg.be kan je zijn waarnemingen raadplegen. Vervolgens toonde hij de verschillende weermodellen die met de gegevens van waarnemers als Hugo Mathues aan de slag gaan. In de tweede helft van de voordracht was het muisstil in de zaal. Hugo vertelde over de opwarming van de aarde. Met enkele zeer duidelijke grafieken toonde hij aan hoe dramatisch de situatie is. "We zijn blij met deze goede start", aldus Katrien Weckx, de nieuwe voorzitter. "We zijn volop bezig met de voorbereiding van onze volgende activiteiten."





(VDT)