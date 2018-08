Drugverslaafde betrapt met verboden wapen 23 augustus 2018

02u25 0 Geetbets Een 31-jarige man uit Geetbets moest zich op de Leuvense correctionele rechtbank komen verantwoorden omdat hij in 2016 betrapt werd met een vouwmes met een slot op zak. Dat werd gevonden in het kader van een gerechtelijke fouille met betrekking tot een drugonderzoek.

De dertiger verscheen geboeid voor de rechter, daar hij al een jaar in de cel zat in Hasselt voor drugdelichten. Het wapen werd in zijn rugzak gevonden tijdens een fouille om drugs te vinden. Gezien zijn gerechtelijk verleden vroeg het Openbaar Ministerie drie maanden cel en 1.200 euro boete voor de verboden wapendracht. Hij verklaarde volledig te zijn afgekicked in de cel.





Drugs uit zak halen met mes

"Hij gebruikte dat mes om drugs uit een zakje te halen. Mijn cliënt woonde op dat moment op straat", pleitte zijn advocaat. Deze vroeg om geen celstraf uit te spreken, zodat hij zo snel mogelijk weer zijn plaats kan innemen in de samenleving. Of de rechter er ook zo over denkt zal duidelijk worden wanneer het vonnis valt op 24 september. (SVDL)