Drie nieuwe specialiteiten van bakkerij Vanvuchelen Geert Mertens

18 november 2018

18u12 0 Geetbets Erika Vanvuchelen van bakkerij Vanvuchelen uit Geetbets pakte uit met drie nieuwe specialiteiten op haar streekproductenmarkt die dit jaar voor de vierde keer plaatsvond.

“De eerste nieuwigheid is ons ‘Grazende Graantje’, een meergranenspeculaas met maïs en geroosterde tarwekiemen. Daarnaast maken we ook een nieuwe krokante speculaas met Belgische chocolade: de Specuchoc. In samenwerking met Jeanne Gennar van de Hasseltse ambachtelijke koffiebranderij hebben we ook een nieuwe koffie ontwikkeld: speculaaskoffie.”

Op dit moment heeft de bakkerij acht vaste producten in het assortiment. “Daar komen telkens twee producten met de sint en met Kerstmis bij.” Sinds de omvorming van de bakkerij, in 2016, kent de bakkerij een enorm succes. Bezoekers van de streekproductenmarkt konden ook kennismaken met de volledig getransformeerde werkplaats van de bakkerij.