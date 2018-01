Drank gestolen 02u31 0

In het warenhuis Delhaize in de Steenstraat in Geetbets wisten winkeldieven enkele flessen alcohol buit te maken. Zondagvoormiddag rond 10.15 uur wist één van de drie daders personeel af te leiden. Intussen haalden zijn twee companen flessen cognac, whiskey en champagne uit de verpakking en verstopten ze onder hun kledij. Het trio wist hiermee weg te komen zonder hiervoor te betalen. De politie onderzoekt de zaak verder. (KBG)