DNA en GVP niet samen naar de verkiezingen 03 februari 2018

Geetbets DNA en GVP trekken niet samen naar de verkiezingen. Dat geraakte zopas bekend.

Het kartel van De Nieuwe Aanpak en de Gemeentelijke Volkspartij met op kop burgemeester Benny Munten (GVP) en schepen Rik Lassaut (DNA) werd in de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gevormd na breuk binnen CD&V.





Voormalig burgemeester Benny Munten vormde hierna met een groep medestanders de Gemeentelijke Volkspartij (GVP), die in kartel met De Nieuwe Aanpak (DNA) naar de verkiezingen trok. DNA/GVP vormde uiteindelijk een coalitie met Open Vld en sp.a, met de liberale Jo Roggen als burgemeester. Over wat GVP en DNA nu zullen doen, willen ze nog niets kwijt. (VDT)