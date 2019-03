Dieven stelen juwelen Kristien Bollen

08 maart 2019

Bewoners van een huis in de Biesemstraat in Geetbets stelden bij hun thuiskomst gisterenavond rond 21.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders drongen binnen via een raam en doorzochten de woning volledig. Op het eerste zicht werden er juwelen gestolen.