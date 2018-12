Dieven stelen drank uit tuinhuis Kristien Bollen

17 december 2018

17u54 3

Een bewoner van een huis in de Bergenstraat in Geetbets stelde maandagochtend iets na 9 uur vast dat dieven drank gestolen hadden uit zijn tuinhuis. Uit het tuinhuis, dat niet slotvast was, werden twee flessen cava, vijf flessen witte en vijf flessen rode wijn en twee flessen fruitsap gestolen. De politie, die op de hoogte van de feiten gebracht werd, onderzoekt de zaak verder.