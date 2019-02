De Knipoog brengt geslaagde musical vdt

13 februari 2019

De kleuters en kinderen van de eerste graad van VBS De Knipoog uit Rummen brachten een prachtige musical voor de grootouders en ouders. Dit schooljaar verwelkomden de Teletubbies iedereen op de voorstelling en zorgden de kinderen voor mooie dansjes en liedjes. Het was het vijfde jaar op rij dat de school een musical schreef en uitwerkte en ook dit jaar was het weer een schot in de roos. “De musical van De Knipoog wordt stilaan een gevestigde waarde waar iedereen enthousiast naar uitkijkt”, aldus directeur Birja Steeno. “We kregen alleen maar lovende reacties van de toeschouwers.”

De school moet wel ieder jaar op zoek naar een culturele zaal bij de buurgemeentes daar Geetbets niet over een grote culturele zaal beschikt. Dit jaar had de school voor CC Den Hoek in Kortenaken gekozen. “Organisatorisch vraagt dit wat extra werk en duidelijke afspraken, maar gelukkig wilden de ouders en grootouders hun kinderen naar Kortenaken brengen en ook terug komen halen”, besluit Birja.