De Betsburger is geboren vdt

11 januari 2019

10u20 0

Elke Blockmans van ‘t Snackse in Geetbets lanceerde eind november een oproep om ideeën te mailen voor het op de markt brengen van de ‘Betsburger’. Daarop kwam heel wat reactie. Uiteindelijk kon Elke niet kiezen en besloot ze drie winnaars aan te duiden: Sofie Vandensteen, Nancy Roskams en Katrien Weckx. Het trio kwam samen in ’t Snackske om te brainstormen over de definitieve samenstelling van de Betsburger. “Het was zo dat de drie recepten van deze drie dames me enorm aanspraken en de samenstelling lag ook heel dicht bij mekaar”, zegt Elke. “Vandaar dat we nu samen tot de enige echte Betsburger zijn gekomen: een rundshamburger, gestoofde appeltjes, siroop, spek en geitenkaas of Président La Bricke.”

Op woensdag 23 januari komen de drie winnaars met elk vier vrienden de hamburger in primeur proeven. “Ik heb dus vijftien personen die hier gratis mogen komen eten. Gelukkig krijg ik de hulp van Rita van café Emma om een eetgelegenheid aan te bieden, want mijn zaak is hiervoor te klein”, zegt Elke lachend. Vanaf 24 januari zal de burger te koop aangeboden worden.