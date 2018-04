Daar zijn eerste verkiezingsborden 09 april 2018

02u39 0

De eerste verkiezingsborden zijn opgedoken in Geetbets. Het is CD&V die uitpakt met een prent van een mosterdpot met daarop een vraagteken en de slogan 'wij halen de mosterd bij jullie'. "We hebben tien borden staan. Daarnaast is er onze 'tsjeefmobiel'", zegt CD&V-lijsttrekker Ingrid Claes. "Met de affiche met de mosterdpot willen de zoveel mogelijk mensen aansporen om de enquête op onze website in te vullen. De resultaten hiervan zullen belangrijk zijn voor het opstellen van ons verkiezingsprogramma." (VDT)