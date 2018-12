Chiro Hogen organiseert Wintersfeer ten voordele van Stichting Alzheimer Hogen vdt

02 december 2018

09u59 0

Wie vandaag nog niet wat te doen, kan vanaf 16.30 uur afzakken naar de Hogenstraat 100 waar de Chiro van Hogen Wintersfeer organiseert, een warme actie in het kader van Music For Life. Iedereen is welkom voor een lekker drankje, een pannenkoek en een stukje taart. Alles wordt verkocht aan 2 euro. Er is ook muziek van Jonas en Bjorn. De winst gaat integraal naar de Stichting Alzheimer Onderzoek.