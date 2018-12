Chiro Hogen haalt duizend euro op voor Stichting Alzheimer Onderzoek vdt

04 december 2018

Chiro Hogen organiseerde ‘Wintersfeer’ ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek. “Dit goed doel hebben we gekozen omdat veel grote farmaciebedrijven zijn gestopt met onderzoek naar behandelingen voor de ziekte omdat er nog te weinig gekend is over de ziekte”, zegt leider Robbe Vandeput. “Daarom is het belangrijk dat er veel geld gaat naar onderzoek, zodat er in de toekomst effectievere behandelingen kunnen gedaan worden. We hadden een kerstmarktje opgezet waarop de mensen pannenkoeken, taart, jenever, zelfgemaakte likeur, frisdrank en knutselwerkjes konden kopen aan 2 euro. Alle groepen zongen ook een kerstliedje en Jonas en Bjorn toonden hun muzikale talenten getoond. Het was een succes met een ongeveer 100 aanwezigen. Hierdoor kunnen we met trots zeggen dat dit evenement 1.000 heeft opgebracht voor het goede doel! We zouden graag alle aanwezigen willen bedanken, maar ook zeker en vast de sponsors die eten en drinken hebben gesponsord. Hierdoor moesten we weinig kosten maken en dit heeft geresulteerd in een mooi bedrag.”