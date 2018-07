CD&V stelt ploeg voor 06 juli 2018

De CD&V heeft haar kieslijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder de 17 kandidaten zijn negen nieuwkomers, waaronder vijf jongeren. De huidige vier raadsleden bekleden de eerste vier plaatsen. Ingrid Claes (50) wordt lijsttrekker. Zij is al 24 jaar politiek actief als volksvertegenwoordiger, provincieraadslid en gewezen schepen. Op plaatsen twee, drie en vier staan respectievelijk raadsleden Bart Andries, Monique Adams en Glenn Huveneers. Tony Leyssens vervolledigt de top vijf. De 82-jarige Marcel Andries was in 2012 nog lijstduwer. Hij laat die eer nu aan Inge Reynders en neemt zelf de voorlaatste plaats in. De jongste kandidaat is de 20-jarige Lieke Roosbeek, dochter van lijsttrekker Claes. CD&V gaat voor een bruisend, veilig en leefbaar Geetbets. Het programma wordt later bekend gemaakt. (VDWT)