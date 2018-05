CD&V gaat mosterdpotten uitdelen 15 mei 2018

Onder de slogan 'Wij halen onze mosterd bij jullie!' is CD&V Geetbets begonnen met huisbezoeken. Die kaderen uiteraard in de opmaak van het verkiezingsprogramma.





"De dialoog met de inwoners moet ons verkiezingsprogramma extra stofferen", zegt lijsttrekker Ingrid Claes. "Als dank voor de input schenken we elke inwoner die we bezoeken een mosterdpot en ons deur-aan-deur-magazine 'Geetbets, De Weg Vooruit'."





Eerder liet CD&V ook al een enquête rondgaan in de gemeente. Die kan nog altijd ingevuld worden via www.geetbets.cdenv.be. (VDT)