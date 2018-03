Burgemeester trekt Open Vld-lijst 21 maart 2018

02u27 0 Geetbets Open Vld Geetbets heeft de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Die wordt getrokken door huidig burgemeester Jo Roggen, maar telt ook zeven nieuwelingen.

Lijstduwer is gemeenteraadslid Germain Vandezande. Hij zal in oktober al voor de zevende keer op de lijst van de liberalen staan. "De gemiddelde leeftijd van onze kandidaten is 46 jaar", zegt Jo Roggen. "Studente rechtspraktijk Birthe Lux is onze jongste telg. Zij is de dochter van gewezen schepen Sandy Monette, kleindochter van gewezen schepen Marcel Monette en nichtje van huidig OCMW-voorzitter in Sint-Truiden Pascal Monette. Gewezen beroepswielrenner en huidig OCMW-raadslid Tony Gakens stopt wegens gezondheidsredenen. Hij onderging enkele maanden geleden een hartoperatie en wil de politiek nu aan de zijlijn volgen."





De volledige lijst wordt gevormd door Jo Roggen, Nancy Vanderstappen, Chris Jamar, Evelyne Fontaine, Nadia Najem, Anita Coenen, Birthe Lux, Kris Swinnen, Rite Soetaerts, Stijn Doms, Nathalie Chaltin, Rudi Claeskens, Kathy Stalpaert, Tony Jacobs, Roland Strouven, Erik Soors en Germain Vandezande. (VDT)