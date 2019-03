Burgemeester Jo Roggen raapt tien dagen lang tien minuten zwerfafval Vanessa Dekeyzer

26 maart 2019

09u49 0 Geetbets Burgemeester Jo Roggen is al zes dagen lang zwerfvuil aan het rapen. Hiermee is hij over de helft van de ‘10 minutes a day challenge’ in het leven geroepen door Jean-Paul Mues. “Tijdens mijn tocht post ik telkens een foto op Facebook van de buit en nomineer ik een ander persoon om ook deze uitdaging aan te gaan. En zo maken we samen van Geetbets een propere gemeente.”

“Het zwerfvuil blijft ook in onze gemeente een probleem”, stelt de burgemeester vast. “We hebben al enkele jaren een traditie van gezamenlijke zwerfvuilacties samen met adviesraden, verenigingen en scholen en proberen zo ook iedereen te sensibiliseren. Een van onze inwoners Eric Van Dam is daar een van de trekkers en initiatiefnemers van samen met de milieudienst, Mooimakers, de plaatselijke AD Delhaize en Unizo. Op 21 september neemt zo een delegatie deel aan The World Cleanup Day.”

Daarnaast telt Geetbets al enkele jaren meters en peters die een aantal straten op regelmatige tijdstippen zwerfvuilvrij maken. “Geetbets heeft 134 kilometer aan wegen. Deze peters en meters, ze zijn met 40 intussen, nemen momenteel bijna één derde tot de helft van de wegen onder hun hoede. Hun dagelijkse inspanningen appreciëren we zeker en daarom bedanken we hen ook jaarlijks met een streekpakket en receptie. Uiteraard kunnen er nog steeds peters en meters bij, dus bij deze lanceer ik een warme een warme oproep naar nieuwe kandidaten.”

Maar ook burgemeester Roggen blijft niet bij de pakken zitten. Hij is naar het voorbeeld van de Antwerpse ondernemer Jean-Paul Mues gestart met het dagelijks tien minuten rapen van zwerfvuil en dat gedurende tien dagen. “Ik ben iets meer als halfweg en ik ben al van alles tegengekomen, waaronder veel blikjes en flessen, maar ook een jas en schoenen. Het is vooral jammer dat er vaak net op heel mooie plekjes natuur aan sluikstorten wordt gedaan. Veel moeite om de uitdaging vol te houden, heb ik zeker niet. Naast een gevoel van onbegrip en verwondering, geeft het mij eveneens een gevoel van voldoening. Ik ben dan ook van plan om ook in de toekomst regelmatig zwerfvuil te gaan rapen naar het voorbeeld van onze peters en meters.”

Wie mee met de burgemeester de uitdaging aangaat, kan zijn of haar foto’s posten op Facebook #GeetbetsProper. Deze foto’s zullen in de expositieruimte van het gemeentehuis getoond worden en er worden ook een aantal prijzen uitgedeeld onder de mooiste tien inzendingen.