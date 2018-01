Bouw sociale woningen Tuinwijk start in april 24 januari 2018

Het gemeentebestuur van Geetbets heeft van de sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ vernomen dat de bouw van de twaalf nieuwe gestapelde sociale woningen in de Tuinwijk gegund werd en dat de vermoedelijke start van de werken begin april kan plaatsvinden. "Deze twaalf woningen volgen op het project Kerselant met haar zesentwintig sociale huurwoningen en veertien koopwoningen in het centrum van Geetbets", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "CNUZ plant in de toekomst ook nog andere gelijkaardige woningprojecten in onze gemeente, onder meer in de Vijverstraat in Grazen en aan de Ganzenweg in Geetbets."





De gemeente kreeg van de Vlaamse overheid een bindend sociaal objectief van 66 sociale huurwoningen tegen 2025. "Samen met CNUZ, het sociaal verhuurkantoor WoonRegT en de IGS Wonen tussen Zoet en Zout, nemen we heel wat concrete initiatieven om dit bindend sociaal objectief te bereiken", besluit burgemeester Roggen. (VDT)