Bordenoorlog breekt uit in Geetbets EERSTE VOORBODES VERKIEZINGEN WORDEN ZICHTBAAR IN STRAATBEELD VANESSA DEKEYZER

27 augustus 2018

02u29 0 Geetbets De eerste verkiezingsborden in het Hageland doken in april al op in Geetbets. Vandaag is er een echte wildgroei ontstaan. Er komen waarschijnlijk minstens vijf partijen op in Geetbets: Open VLD, CD&V, Hart#Dorp, DNA en NVA. Met de kermissen wilde uiteraard niemand achterblijven in het plaatsen van borden.

Open Vld Geetbets heeft tien individuele borden per kandidaat (er zijn 17 kandidaten, red.), 17 groepsfoto's en 17 sloganborden. Al deze borden zijn grotendeels geplaatst. "Wij waren de eerste hier in Geetbets met de individuele borden", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Onze lijst was klaar in januari en ons drukwerk in mei. Officieel kunnen de borden vanaf 1 juli geplaatst worden. Wij deden dit een maand geleden. Dat is een kwestie van organisatie en planning."





Bos door de borden

"De kandidaten bij Hart#Dorp hebben elk vier persoonlijke borden", zegt Jean-Pierre Nijns. "De lijsttrekker heeft er acht en daarnaast is er een aantal groepsborden. Ik vind dat dit ruimschoots moet volstaan. De kiezers zien het bos door de borden niet meer. Zij die denken dat hun stemmen recht evenredig zullen zijn met het aantal borden, zijn volgens mij niet goed bezig. Ik doe alvast niet mee aan deze zinloze bordenoorlog. Een stem moet je verdienen door hard te werken en veel respect te tonen voor de kiezer."





"Onze groepsfoto's zijn vlak voor Geetbets Kermis verschenen. Op dat ogenblik stonden er al borden van drie partijen", reageert Ingrid Claes (CD&V). "Onze partij heeft gekozen voor een groepscampagne: twee leuke foto's met de mannen en de vrouwen afwisselend voorop. Op dit ogenblik staat er een 70-tal grote borden op verbindingswegen. We vinden onze campagne niet overdreven. Aanwezig zijn in het straatbeeld is een must."





Iedereen doet maar op

"Wat er nu gaande is in Geetbets wat de verkiezingsborden betreft heb ik in mijn hele politieke carrière nog nooit meegemaakt", zegt Rik Lassaut, die met DNA (De Nieuwe Aanpak) naar de kiezer trekt. "In geen enkele andere gemeente kom je zoiets tegen. Iedereen zet maar ergens borden neer. Wij hebben tot op heden slechts een 20-tal borden geplaatst. Er komen er nog eens 20 bij. Voor de woning van elke kandidaat wordt er ook een bord geplaatst met het logo van de partij, want de partij is het belangrijkste."





N-VA plaatste tot nu toe 16 campagneborden en hinkt wat achterop in de oorlog. "We gaan niet beginnen met de hele gemeente vol te hangen zoals sommige partijen. Weldra komen onze agendapunten naar voren en dat is veel belangrijker", zegt Kevin Huybrechts. "Bij ons krijgt elke kandidaat vijf borden. Ik denk niet dat de inwoners aan het wachten zijn op zo'n bordenoorlog."