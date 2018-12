BMT is klaar voor een nieuwe voorstelling vdt

26 december 2018

13u59 0

Het Betserse Miniatuurtheater BMT brengt op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 december om 20 uur ‘Kerstmis op Boszicht’, een kerststuk van Harry Smits in een regie van Reiner Cloes. Iedereen is welkom in een verwarmde tent in De Singel in Geetbets centrum. BMT zag het levenslicht toen de inwoners van de Singel terug besloten om op kerstavond samen te komen rond een kerststal voor een gezellige babbel en een drankje omdat op kerstavond bijna geen horecagelegenheden open zijn. Deze formule was zo een succes dat er na een paar jaar werd voorgesteld om er een toneelstukje aan te koppelen. Vandaag staat er een volwaardig toneelgezelschap op de planken. De voorstelling is gratis, maar een vrije gift is welkom. De bezoekers kunnen ook genieten van een jeneverbar, bokes met spek en soep.