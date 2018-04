Bloesemlounge en fietstocht 27 april 2018

02u26 0

Kortenaken gaat haar tweede bloesemweekend in met op zondag een fietstocht in samenwerking met Geetbets. Vertrekken kan van 12 tot 14 uur aan fruitbedrijf Van der Velpen, Kapelstraat 3, Ransberg en taverne Old and wIce, Dorpsstraat 60, Geetbets. Aan de kassa betaal je 6 euro. Aan het fruitbedrijf Van der Velpen kan je je van 12 tot 19 uur ook neervleien in de bloesemlounge, genieten van streekeigen hapjes, drankjes en bijzondere bloesemkunst. Kinderen kunnen zich in de gekste figuren laten grimeren en zich poëtische kapsels aanmeten. In het pimpstation pimp je je fiets en je kan een fleurige foto maken in de photobooth. Om 15 uur trekt auteur en dichter Jef Aerts je mee in de Kersenhemel van Dina en Adin met een muzikale vertelling van zijn jongste prentenboek.





Na de vertelling worden de kinderen uitgenodigd om de boom van stapstenen in bloei te brengen, zoals het ook in het boek gaat. (VDT)